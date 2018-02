Fable Fortune – Kartenspiel verlässt die Early-Access-Phase

Fable Fortune startete bereits vor knapp 7 Monaten in die Early-Access-Phase auf Steam. Das kostenfreie Kartenspiel wurde seither auf der Grundlage von Fan-Feedback erweitert und korrigiert. Nun habe man laut Entwickler Flaming Fowl Studios den Punkt erreicht an dem das Online-Strategie-Spiel abgeschlossen sei. So gab man unlängst bekannt, dass Fable Fortune ab dem 22. Februar 2018 offiziell in seiner Vollversion auf dem PC sowie der Xbox One zur Verfügung steht.

Das Spiel soll auch zum eigentlichen Release völlig kostenfrei bleiben, Spielern steht allerdings ebenfalls das Founder’s Pack zur Verfügung, welches mit einem Preis von 12,99 Euro zu Buche schlägt und dem Spiel zahlreiche Gegenstände und Kartenpakete hinzufügt.