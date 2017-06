Fable Fortune erscheint am 11. Juli für PC und XBox One

Mitentwickler Flaming Fowl Studios und Mediatonic haben frohe Kunde für Fans der beliebten Fable-Marke – und schickt diese am 11. Juli zurück in die einzigartige und bezaubernde Welt Albions. An diesem Tag wird das Sammelkartenspiel Fable Fortune für XBox One und PC veröffentlicht.

Fable Fortune kombiniert die erfolgreichen und beliebten Grundlagen eines CCG-Spielsystems mit einigen der besten Momente des Fable-Franchises. Zeitlose Helden, fiese Bösewichte und ganze Armeen von verwirrten (und damit bequem zu verschleißenden) Bauern und die gute, altmodische Nekromantie sorgen für eine bekannte Spielerfahrung.

Wir wählen aus einem von sechs Helden, die jeweils diverse Kräfte und Karten ausspielen, um ihre Gegner entweder im klassischen PVP-Modus oder im einzigartigen Koop-Modus zu zerstören. Es gilt herauszufinden, wie der ikonische Ausrichtungsmechaniker verwendet werden kann, um Helden während des Spiels auf einen guten oder bösen Weg zu verschieben, ihre Kräfte umzuwandeln, ihre Karteneffekte zu verändern und die Macht der Schlacht in eine Hühnchen-tretende Hand zu legen.

Interessierte Abenteurer können beim Start von Fable Fortune Zugang bekommen, indem sie das sogenannten Founder’s Pack für 12,99€ erwerben. Dieses enthält bereits In-Game-Artikel im Gegenwert von 40 US-Dollar, darunter 20 Kartenpakete, die exklusive Chicken Vengeant-Trophy-Karte und die sehr seltene Giant Egg-Karte. Fable Fortune wird noch 2017 auch komplett kostenlos zugänglich gemacht, das Founder’s Pack steht jedoch denjenigen zur Verfügung, die frühzeitig mitmischen wollen.

Trailer:

Der Kauf des Founder’s Pack ist der beste Weg, wie Fans diese Entwicklung unterstützen können – und gleichzeitig gibt es erstaunliche Belohnungen, die immerwährende Dankbarkeit der Entwickler und freche 20% Rabatt in der Veröffentlichungswoche.