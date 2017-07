Fable Fortune bei uns im Preview

Gestern startete das Sammelkartenspiel Fable Fortune in die Early-Access-Phase auf dem PC via Steam, sowie im Win 10-Store und auf der XBox One. Braucht die Welt wirklich noch ein CCG wie Hearthstone? In welchen Belangen unterscheidet es sich vom Genrekönig? Unser Preview klärt diese Faktoren und wir freuen uns ganz besonders über den mitgelieferten Koop-Modus.

Grundsätzlich spielt sich Fable Fortune wie alle Genrevertreter aber es gibt auch ein paar Abweichungen doch dazu später mehr. Der Titel bietet aktuell einen Trainings-, PvP- und Koop-Modus. Leider können wir noch keine Freunde auf ein Match einladen aber daran arbeiten die Entwickler gerade, es ist quasi das nächste große Ziel:

Outside of launching on Xbox and Window 10 and transitioning into Early Access, this has been our number one priority for a while now. Getting this feature working across all three platforms has been a much bigger undertaking than we had first anticipated, but it’s something we’re still working hard on bringing to the game. It’s really important to us that you’re able to duel your friends in PvP or team up with them in co-op, so we’re working really hard on getting this to you as soon as we can.