Europameister beim ersten FC Schalke 04 Esports-Cup in der VELTINS-Arena

Das Thema Esport ist ein Phänomen. Am 25. März findet der erste FC Schalke 04 Esports-Cup in der VELTINS-Arena statt. Das Schalker Esport-Team hat verschiedene internationale Fußballvereine zu diesem Turnier eingeladen. Im Bereich Esport spielt Schalke ganz oben mit. Die teilnehmenden Vereine treten an diesem Tag bei FIFA 17 auf der PlayStation 4 gegeneinander an. Für Schalke geht der amtierende Europameister „Cihan“ an den Start. Tickets für den Cup sind ab sofort nur online für 5,00 Euro erhältlich.

Eine Auswahl der besten Vereine Europas sind der Einladung der Schalker Kollegen gefolgt und werden am 25. März FIFA 17 – das bekannteste und beliebteste Fußballsimulationsspiel – beim ersten FC Schalke 04 Esports-Cup „zocken“. Wer seinen Idolen schon immer mal live dabei zusehen und mitfiebern wollte, sollte sich dieses Highlight in der VELTINS-Arena nicht entgehen lassen. Tickets gibt es für 5,00 Euro nur online auf der Ticketseite der VELTINS-Arena unter store.schalke04.de. Das Turnier beginnt um 10.30 Uhr.

Top-Stars der Esport-Szene auf Schalke zu Gast

Mit dabei sind die Topstars der Esport-Szene der einzelnen Vereine. Darunter „TimoX“ vom VfL Wolfsburg, „Agge“ von Paris Saint Germain sowie auch der Profi „Kez“ von Manchester City. Außerdem entsenden die Vereine Sporting Lissabon, Ajax Amsterdam, Bröndby IF, Legia Warschau, FC Twente und der FC St. Gallen 1879 ihre Spieler nach Gelsenkirchen. Für Schalke tritt der amtierende Europameister Cihan Yasarlar an, der die anderen Teilnehmehr herausfordern wird und den Cup-Sieg natürlich auf Schalke feiern möchte.

Insgesamt geht es um ein Preisgeld in Höhe von 4.500 Euro. Gespielt wird die aktuelle FIFA 17-Version auf der PlayStation 4 im Modus 1 gegen 1. Zusätzlich wird der Cup auch live auf Twitch übertragen. Twitch ist eines der größten Gaming-Portale und alle Fans können auf der Seite live die Spiele ihrer Vereine und Teams verfolgen.

„Wir freuen uns auf den ersten Schalke 04 Esports-Cup in der VELTINS-Arena. Zahlreiche Vereine und bekannte Spieler sind unserer Einladung gefolgt, das unterstreicht schon jetzt die Bedeutung des Esports. Wir sind in Deutschland einer der Vorreiter in diesem Bereich und wollen das Themenfeld Esport auch in Zukunft weiter ausbauen“, sagt Moritz Beckers-Schwarz, Vorsitzender der Geschäftsführung der FC Schalke 04 Arena Management GmbH.

Tickets gibt es für 5,00 Euro nur online auf store.schalke04.de. Beginn des Cups ist 10.30 Uhr, Einlass ist bereits ab 9.30 Uhr.