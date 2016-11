Eurobundle kaufen, guten Zweck unterstützen

Willkommen zum Crashkurs Europa: Gestern mit einem geschichtlichen Ereignis, dass ihr vielleicht schon vergessen habt: Am 01. November 1992 wurde der Maastrichter Vertrag ratifiziert und damit der Grundstein der Europäischen Union gelegt.

14 Jahre später feiern wir diesen Tag erneut und zwar mit dem Release des Eurobundle: Zwölf Spiele aus ganz Europa vereint in einem einzigen Bundle. Geschaffen um die talentiertesten Indie-Entwicklungsstudios Europas zu ehren.

Folgende Spiele sind enthalten:

Bridge Constructor Medieval

In Between

Reign of Bullets

Puddle

Arson & Plunder

Onikira: Demon Killer

Race.a.bit

Savant – Ascent

The Red Solstice

Q.U.B.E.

Meridian: New World

Albedo

Zehn Prozent der Erlöse gehen dabei an Gaming-Aid, die als gemeinnützig anerkannter Verein innerhalb der Spielebranche uneigennützig und möglichst unbürokratisch Gutes tun: Gemeinsam mit Spielern und Produktherstellern will Gaming-Aid Bedürftigen in Notsituationen mit schneller Hilfe in Form von finanzieller oder sächlicher Unterstützung zur Seite stehen.

Hier findet ihr das Eurobundle.

Was ist das Eurobundle?

Das Eurobundle ist eine digitale Distributionsplattform – gewidmet der aufstrebenden europäischen Indepentent Spieleentwickler-Szene. Mit dem EuroBundle wird die Arbeit der hochtalentierten Entwicklerstudios des Kontinents sowohl unterstützt als auch geehrt, denn mit dem Kauf eines Bundles für einen selbstgewählten Preis unterstützen wir die Arbeit all dieser Teams, da sie den Großteil der Erlöse erhalten, dafür erhalten wir eine fantastische Auswahl an Indie-Spielen für einen fairen Preis.

Das Team hinter dem EuroBundle besteht aus Spielafficionados mit dutzenden Jahren Erfahrung in der Gamesindustrie und noch mehr Jahren an Begeisterung für gute Spiele.

Was ist Gaming-Aid?

Gaming-Aid hat es sich zur Aufgabe gemacht, als gemeinnützig anerkannter Verein innerhalb der Spielebranche uneigennützig und möglichst unbürokratisch Gutes zu tun. Gemeinsam mit Spielern und Produktherstellern will Gaming-Aid Bedürftigen in Notsituationen mit schneller Hilfe in Form von finanzieller oder sächlicher Unterstützung zur Seite stehen und sieht sich als Speerspitze für soziales Engagement in der Gamesindustrie.

Wir alle haben schon einmal miterlebt, wie Menschen völlig unvermittelt von einem harten Schicksalsschlag getroffen werden. Vielleicht hat der eine oder andere auch schon einmal versucht, im weitläufigen Freundeskreis Hilfe zu organisieren. Meist jedoch scheitern derartige Vorhaben daran, dass es an personeller Unterstützung, an Spenden oder einfach an Aktionsbereitschaft mangelt.