Jetzt seid ihr gefragt und wir sind gespannt auf eure Ideen. Heute Abend um 23 Uhr will uns Nintendo was ganz neues und interaktives präsentieren. Im Netz wird man von Gerüchten schon erschlagen. Doch die wichtigste Meinung ist eure: Was denkt ihr – was präsentiert uns Nintendo heute Abend?

PS: Bei „Ich denke“ könnt ihr auch eure eigene Idee angeben 😉

Was präsentiert uns Nintendo heute Abend? Ein neues Amiibo Game

Ein neues Mario Game

Zusatz-Hardware

Ich denke