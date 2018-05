ESO: Summerset – Neuer Trailer zum Psijik-Orden veröffentlicht

Mit Summerset, dem nächsten Kapitel von The Elder Scrolls Online, können Spieler die geheimnisvollen Weisen des Psijik-Ordens kennenlernen und zum ersten Mal überhaupt ihren Rängen beitreten, um die Künste dieser Meister der Magie zu erlernen.

Was genau ist also der Psijik-Orden, eine Gruppe, die so abgeschieden lebt, dass noch kein Elder Scrolls zuvor ihre Geheimnisse enthüllt hat? Heute hat Bethesda ein Vorschauvideo veröffentlicht, damit Fans alles über eine der verschwiegensten Vereinigungen von Tamriel erfahren können.

Trailer:



The Elder Scrolls Online: Summerset erscheint für PC/Mac am 21. Mai und für XBox One und PlayStation 4 am 05. Juni. 2018.