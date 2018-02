Escape from Tarkov – Text-RPG zum Shooter gestartet

Der realistische Online-Shooter Escape from Tarkov hat sein eigenes Text-RPG spendiert bekommen. Ihr schlüpft dabei erneut in die Rolle eurer eigens kreiierten Spielfigur und könnt so deren Hintergrundgeschichte formen. Die Handlung spielt dabei in der Region Norvinsk sowie der Stadt Tarkov.

„Nachdem er seine Standardausrüstung erworben hat, kann der Spieler entweder in der Gruppe oder auf eigene Faust die Multi-Sektor-Karte von Tarkov durch einen der Eingangspunkte betreten. Was ihn in diesem oder einem anderen Sektor erwartet? Das gilt es herauszufinden. Sie können sich von der jeweiligen Umgebung ein Bild machen, indem sie abgefangene Nachrichten lesen, das Bulletin benutzen oder den Gesprächen und Gerüchten in der Söldner-Bar lauschen.“

Der Ableger steht dabei ab sofort über das Forum bereit. Spieler mit über 20 Nachrichten können auf das Text-RPG-Gamepanel zugreifen.