Escape from Tarkov – NDA fällt für alle Spieler am 24. März

Der Entwickler Battlestate Games hat angekündigt, dass das Non-Disclosure Agreement (NDA) für Escape from Tarkov für alle Spieler, die Zugang zum Spiel haben, am 24. März beendet wird.

Bald dürfen alle aktuellen Spieler Screenshots, Videos und anderes Material online stellen, die etwas von dem Projekt zeigen. Außerdem dürfen sie Streams zum Spiel veröffentlichen. Es gilt zu beachten, dass die Einschränkung aktuell noch gültig ist. Die Aufhebung des NDAs wird noch einmal separat angekündigt.

Escape from Tarkov ist ein Hardcore MMO mit Shooter- und Rollenspielelementen das gleichzeitig eine Geschichte erzählt. Die Geschehnisse ereignen sich in der Russischen Stadt Tarkov, die von der Außenwelt abgeschottet und von ansässigen militärischen Privatfirmen ins Chaos gestürzt wurde. Escape from Tarkov simuliert Gefechte in einem extrem gefährlichen Umfeld mit realistischem und mitreißendem Gameplay.