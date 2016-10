Erlebe die virtuelle Realität wie nie zuvor – Die Immerz KOR-FX Force-Feedback-Weste ist ab sofort erhältlich.

Consumer-taugliche VR-Brillen sind das große Highlight in diesem Jahr. Auf der Gamescom 2016 haben interessierte und neugierige Gamer bis zu sechs Stunden angestanden, um die virtuelle Realität am Caseking-Stand zu erleben. Um das einmalige Erlebnis des Zockens in VR nun noch intensiver zu gestalten, präsentiert Immerz die KOR-FX Gaming Force-Feedback-Weste. Dieses geniale Gimmik wandelt Sound in haptisches Feedback um und lässt viele Spiele noch realistischer wirken! Die KOR-FX Force-Feedback-Weste kann ab sofort bei Caseking bestellt werden.



Die Immerz KOR-FX Gaming Force-Feedback Weste bringt das Zocken am PC auf ein völlig neues Level. Die Weste ist mit haptischen Force-Feedback-Wandlern ausgestattet, die den Sound des Spiels in ein spürbares Erlebnis umwandeln. Das Prinzip dahinter ist von Gamepads und Lenkrädern mit Force Feedback bekannt. Mit der KOR-FX Force-Feedback-Weste kann man das Spielgeschehen nicht nur hören, sondern auch spüren!

Spiele völlig neu erleben, mit der KOR-FX Force-Feedback-Weste ist genau dies möglich, denn das durch die 4DFX-Technologie ermöglichte Force Feedback lässt zum Beispiel Erschütterungen und Explosionen sehr viel realistischer wirken, da neben dem Hören nun auch das Fühlen der Explosion ermöglicht wird. Die 4DFX-Technologie wandelt akustische Signale in haptisches Feedback um, das durch zwei Wandler in der Weste auf den Körper des Trägers übertragen wird.

Neben normalen Spielen profitieren vor allem VR-Brillen und Head Mounted Displays (HMDs) von der Force-Feedback-Weste. Bei VR-Spielen taucht der Spieler in die virtuelle Realität ein und je nach Spiel kann die Umwelt hier schnell in Vergessenheit geraten. Diese „Echtheit“ des Erlebten kann durch eine Force-Feedback-Weste noch weiter gesteigert werden, da durch die Vibrationen zusätzlich der Tastsinn stimuliert wird. Für eine „absolute“ Immersion würden nur noch auf das Spielgeschehen abgestimmte Gerüche fehlen.

Die Immerz KOR-FX Force-Feedback-Weste kann ab sofort bei Caseking zum Preis von 129,90 Euro unter folgendem Link bestellt werden: https://www.caseking.de/kor-fx