Enter the Gungeon erscheint am 05. April für XBox One & Win 10 inklusive Crossplay-Funktion

Die durchgeknallten Entwickler von Dodge Roll Games und die hochgradig seltsamem Schusswaffen-Fans bei Devolver Digital haben heute die nächste Runde in Sachen Enter the Gungeon eingeläutet. So erscheint der Titel am 05. April endlich auch für Xbox und im Windows 10-Store. Der beliebte und bleigeschwängerte Dungeon-Crawler unterstützt dann auch Xbox Play Anywhere und sowohl Crossbuy- als auch Crossplay-Funktionen zwischen Xbox One und Windows 10.