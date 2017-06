Elex – Neuer Gameplay-Trailer führt uns durch die Spielwelt

Nachdem es lange Still um Elex war, gibt es jetzt schon wieder neues Videomaterial zu Piranha Bytes neuestem Werk. Nach dem kürzlich veröffentlichten Cinematic-Trailer, gibt es nun ein einmütiges Video, dass uns ein wenig durch die Welt des Sci-Fi-Fantasy-RPGs führt. Leider dauert es noch einige Monate, bis wir selbst durch die Welt von Elex spazieren können. Das Spiel wird nämlich erst am 17. Oktober für die PS4, die Xbox One und den PC erscheinen. Wer nach den letzten beiden Trailer wirklich Bock auf das Spiel hat, kann sich inzwischen sogar die Amazon-Exklusive Collector’s Edition vorbestellen, die neben einer coolen Statue noch viele weitere Extras beinhaltet.

Wird Elex der nächste RPG-Hit?

Zum Schluss gibt’s noch ein paar Informationen, für Leute die noch nie vom Spiel gehört haben. Elex ist der neueste Titel vom deutschen Entwickler Piranha Bytes, die vor allem durch ihre Risen- und die Gothic-Reihe bekannt geworden sind. Während man sich in den beiden Reihen nur im Fantasy-Genre bewegte, wagt man nun einen neuen Schritt in Richtung Science-Fiction. Doch ganz kann man sich wohl von seinen Wurzeln nicht trennen und kombiniert das Science-Fiction-Setting mit diversen Fantasy-Elementen. Laut den Entwicklern soll sich das Spiel vor allem durch die große Spielwelt und die riesige Anzahl an Möglichkeiten auszeichnen. Wie das Ganze umgesetzt wird erfahren aber wohl erst im Oktober.

Bis dahin halten wir euch natürlich im Laufenden.