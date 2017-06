Elex – Infos zum Release-Termin und der Collector’s Edition

Wer hätte das gedacht: Es gibt endlich neue Informationen zum Release-Termin von Elex! Lange Zeit war es still um das neue Spiel von THQ Nordic und Kultentwickler Piranha Bytes. Doch heute haben die Risen- und Gothic-Entwickler endlich bekanntgegeben, dass ihr neues Sci-Fi-Fantasy-RPG am 17. Oktober 2017 erscheinen wird! Hoffentlich bleibt es auch bei diesem Termin, denn der Titel wurde bereits mehrfach verschoben. So war zu Beginn die Rede vom Anfang des Jahres, dann vom Sommer und schließlich vom dritten Quartal. Jetzt ist es halt das vierte geworden, was solls.

Wir durften damals auf der letzten Gamescom einen ersten Blick auf das Spiel werfen und freuen uns seitdem ungemein auf Elex. Deshalb sind wir echt erleichtert endlich ein Datum zu haben auf das wir uns freuen können.

Elex hat ein Veröffentlichungsdatum!

Um die Ankündigung des Release-Termins noch ein wenig zu verschönern gibt es zusätzlich noch einen neuen CGI-Trailer, der uns anheizen soll. Das Video findet ihr über diesen Zeilen. Zu guter Letzt gibt es aber noch wichtige Infos für alle Sammler unter uns! Denn es wird eine Collector’s Edition von Elex geben und der Inhalt kann sich sehen lassen. Neben einer 25 cm großen Statue und einem Amulett, gibt es auch eine Map, den Sountrack auf CD, ein Artbook und ein „oldschooliges“ Handbuch zum Spiel. Klingt erstmal ziemlich cool.

Das war’s auch schon zu Elex! Wir halten euch bis zum Release am 17.10.17 natürlich auf dem Laufenden!