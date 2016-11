Elder Scrolls Online – Free2Play-Wochenende für PC & PS4 angekündigt

Bethesda hat bekannt gegeben dass in The Elder Scrolls Online ab morgen bis zum 20. November ein erweitertes Free-Play-Wochenende für Spieler auf PlayStation 4 und PC/Mac stattfindet. Nie war die Gelegenheit günstiger, ESO zu entdecken und die Updates zu erleben, die es zu einem der besten MMOs auf PC und Konsolen gemacht haben.

Und dank des vor Kurzem erschienenen One Tamriel-Updates und der damit weltweit eingeführten Stufenskalierung bietet sich bereits aktiven Spielern die perfekte Gelegenheit, ihre Freunde und Familie nach Tamriel zu entführen und von Anfang an zusammen mit ihnen zu spielen – ohne Zweitcharaktere erstellen zu müssen.

In Europa beginnt das PlayStation 4-Free-Play-Wochenende morgen um 00:01 Uhr Ortszeit. Eine PSPlus-Mitgliedschaft ist für die Teilnahme nicht erforderlich. Das Free-Play-Wochenende für PC und Mac auf Steam beginnt morgen um 19:00 Uhr MEZ. Ihr könnt aber bereits den Download via Steam starten und somit sofort bereit sein. Informationen zum Free-Play-Wochenende auf Xbox One werden in Kürze bekannt gegeben.

Wie immer fallen fürs Spielen von The Elder Scrolls Online keine Abogebühren an. Spieler müssen einfach nur das Spiel herunterladen, ein Konto erstellen und mit ihrem Abenteuer in Tamriel loslegen. Im Free-Play-Wochenende enthalten ist Folgendes:

Keine Einschränkungen: Das The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited-Grundspiel ist vollständig spielbar.

Kostenlose Kronen: 500 Kronen, die Sie im Kronen-Shop für tolle Kostüme, einzigartige Haustiere, hilfreiche Schriftrollen und mehr ausgeben können.

Fortschrittsspeicherung: Sämtliche erstellten Charaktere, gekauften Kronenpakete, alle Gegenstände, die Sie im Kronen-Shop erwerben und aller Fortschritt, den Sie beim Free-Play-Wochenende machen, werden beim Kauf der Vollversion dauerhaft übernommen.

Gewinnen Sie beim „Reise eures Lebens“-Gewinnspiel: Spieler, die am Free-Play-Wochenende teilnehmen, haben außerdem beim „Reise eures Lebens“-Gewinnspiel die Chance, eine von fünf unglaublichen Reisen zu exotischen Zielen in der ganzen Welt zu gewinnen ─ Unterkunft, Verpflegung und abenteuerliche Exkursionen mit örtlichen Fremdenführern inklusive. Für die Teilnahme reicht es völlig aus, das Spiel zu spielen und sich zu registrieren.

Rabatte zum Free2Play-Wochenende:

Zur Feier des Free2Play-Wochenendes auf PlayStation 4 und PC/Mac gewährt Bethesda bis zum 28. November in Europa Rabatte auf Kronen-Pakete sowie alle Versionen des Spiels, darunter das The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited-Grundspiel sowie die The Elder Scrolls Online: Gold Edition, die alle vier großen DLC-Pakete enthält: Imperial City, Orsinium, Thieves Guild und Dark Brotherhood. Für PC wird es außerdem bis zum 28. November weltweit gültige Angebote auf Steam geben.

Hier findet ihr eure Version:

PlayStation 4-Spieler finden The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited im PlayStation Store, wo sie das Spiel ab morgen 00:01 Uhr Ortszeit herunterladen können. PC- und Mac-Spieler finden das Spiel auf Steam. Nachdem das Spiel heruntergeladen und ein Konto erstellt wurde, können Spieler sich sofort anmelden und spielen.