Elder Scrolls Online – Free-Play-Woche auf PS4, Xbox One, PC und Mac ab Dienstag

Nie war die Gelegenheit günstiger, die Welt von Tamriel im preisgekrönten The Elder Scrolls Online zu entdecken, denn ab morgen startet eine Free-Play-Woche, die auf allen Plattformen (PlayStation 4, Xbox One, PC, Mac) bis zum 18. April andauert. Das bedeutet, dass Spieler sieben Tage lang uneingeschränkt in Tamriel Abenteuer erleben, Charaktere erstellen sowie Verliese und Dolmen erobern können. Eine weitere epische Elder Scrolls-Saga erwartet Sie!

Vielleicht haben Sie bereits von dem gewaltigen neuen Kapitel, The Elder Scrolls Online: Morrowind, gehört, welches am 6. Juni erscheint. Jetzt ist die perfekte Chance, sich kostenlos selbst von ESO zu überzeugen, Ihren Helden zu stärken und darauf vorzubereiten, im Juni nach Vvardenfell zurückzukehren.

Die Free Play-Woche bietet:

Das gesamte Grundspiel: Sie erhalten Zugang zum kompletten Grundspiel The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited. Gehen Sie in dieser gewaltigen offenen Welt wann Sie wollen und mit wem Sie wollen wohin Sie möchten, und erschaffen Sie einen Helden ganz nach Ihren Vorstellungen.

500 kostenlose Kronen: Jeder Spieler erhält 500 Kronen, die im Kronen-Shop für tolle Kostüme, einzigartige Begleiter, hilfreiche Schriftrollen und mehr ausgegeben werden können.

Fortschrittsspeicherung: Sämtliche erstellten Charaktere, gekauften Kronenpakete, alle Gegenstände, die Sie im Kronen-Shop erwerben und aller Fortschritt, den Sie in der Free-Play-Woche machen, werden beim Kauf der Vollversion dauerhaft übernommen.

Ausprobieren, kaufen und sparen: In der Free-Play-Woche erhalten Sie Rabatt auf das Grundspiel The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited oder die The Elder Scrolls Online: Gold Edition, welche das Grundspiel sowie die vier großen DLC-Pakete enthält: Imperial City, Orsinium, Thieves Guild und The Dark Brotherhood.

Ob Sie nun mit einem Freund zusammen auf die Reise gehen oder einfach alleine durch Tamriel streifen und ein weiteres episches Elder Scrolls-Abenteuer erleben möchten, in ESO haben Sie die Freiheit und alle Möglichkeiten, so zu spielen, wie Sie es möchten.

Teilnahme an der Free-Play-Woche

Steam-Nutzer sowie Spieler auf Xbox One und PlayStation 4 können ab morgen – Dienstag, den 11. April – um 16:00 Uhr mit dem Herunterladen des Spiels beginnen. Nachdem das Spiel heruntergeladen und ein Konto erstellt wurde, können Spieler sich sofort anmelden und spielen.