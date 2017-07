Elder Scrolls Online – Das steckt in Update 15 und im DLC „Horns of the Reach“

Bethesda hat Einzelheiten über das erste große Update #15 für ESO nach der Veröffentlichung von The Elder Scrolls Online: Morrowind im Juni bekanntgegeben. Update 15 und die DLC-Spielerweiterung „Horns of the Reach“ erscheinen im August. Die Inhalte aus „Horns of the Reach“ sind dann im Spiel über den Kronen-Shop und alternativ als Teil einer Mitgliedschaft bei ESO Plus verfügbar; Update 15 erscheint kostenlos für alle Spieler.

Die DLC-Spielerweiterung „Horns of the Reach“ umfasst:

Neues Verlies: Blutquellschmiede

Neues Verlies: Falkenring

Die kostenlose Aktualisierung zu Update 15 umfasst:

Neues PvP-Schlachtfeld: Arkane Universität

Neues PvP-Schlachtfeldziel: ChaosballHINWEIS: PvP-Schlachtfelder sind nur für Spieler verfügbar, die ESO: Morrowind besitzen

Abbrechen von Analysen beim Handwerk

Verlauf der Gildeneinladungen

Neuerungen am Währungssystem

Anpassbare Kampfhinweise

Neue Heime und Einrichtungsgegenstände für Homestead

Fehlerkorrekturen und Anpassungen

Weitere Informationen dazu findet ihr auf der offiziellen Homepage.