El Torero kostenlos spielen und ausprobieren

Wer schon mal in einer Spielhalle war, der kennt sicherlich den Merkur Spielautomaten El Torero. Dieser Automat kann jetzt kostenlos am PC gespielt und ausprobiert werden. Sunmaker bietet euch die Möglichkeit, da sie die Lizenz für die Merkur Spiele aus der Spielhalle erworben hat. Und das schöne ist: Ihr könnt El Torero sofort ausprobieren und müsst euch nicht anmelden. Das gilt aber auch für viele weitere Spiele im Sunmaker Casino. Doch wir kümmern uns heute um den beliebten El Torero Spielautomaten.

Direkt loslegen

Um El Torero kostenlos zu spielen müsst ihr nur drei Schritte befolgen. Geht zuerst ins Sunmaker Casino und wählt dort den Punkt Spielautomaten aus. Dort klickt ihr auf El Torero und schon kann der virtuelle Stierkampf ohne Geld und Anmeldung losgehen. Die Spiele werden dann im Fun-Modus gestartet und kommen dank Flash-Unterstützung ohne Download aus. El Torero bietet die bekannten Symbole und Soundeffekte und steht dem Original aus der Spielhalle im nichts nach.

Seid ihr allerdings hinterher auf dem Geschmack gekommen, könnt ihr natürlich auch mit Echtgeld spielen. Dafür bietet euch Sunmaker einen Willkommensbonus von 150 Prozent auf bis zu 150 Euro an. Dafür zahlt ihr nur 1 Euro ein und bekommt 15 Euro geschenkt. Dafür müsst ihr den Sunmaker No Deposit Bonus nutzen. So könnt ihr El Torero auch mit echten Geld spielen und vielleicht das große Geld gewinnen. Ihr solltet aber nicht übertreiben und immer nur kleine Beiträge einzahlen, damit ihr alles im Überblick habt. Casino-Spiele können schnell süchtig machen.

Beim Willkommensbonus von Sunmaker müsst ihr daran denken das er an bestimmte Bedinungen geknüpft ist. Um eine Auszahlung zu beantragen muss euer Bonus erstmal 40 mal umgesetzt werden. Weitere Fragen dazu beantwortet euch gerne der Sunmaker Kundenservice, der auch als Live-Chat zur Verfügung steht. Alle weiteren Bonusbedinungen findest du auch auf der Website und dort sollten auch alle Fragen diesbezüglich beantwortet werden können.

Auch Freispiele sind mit an Bord

Die Gratis-Variante von El Torero lässt euch den Spielautomaten ohne Zeitbegrenzung spielen und steht euch immer zur Verfügung. Wir empfehlen euch den Spielautomaten in dieser Fassung erstmal kennen zu lernen und die richtige Strategie und Taktik zu finden. Natürlich bietet Sunmaker auch Freispiele an um noch größere Gewinne zu erzielen. Allerdings solltet ihr dafür auch eine Menge an Geduld mitbringen. Es dauert schon eine Weile bis euch Freispiele zur Verfügung stehen. Deswegen solltet ihr auch immer mit einen kleinen Einsatz spielen um später die Freispiele nutzen zu können.

Zertifiziertes Online-Casino

Sunmaker ist ein zertifiziertes Online-Casino und hat die Merkur-Lizenzen. Es ist also ein sicheres Casino welches auch mehrere Zahlungsmethoden anbietet. Neben der Überweisung bzw. Sofortüberweisung gibt es auch noch PayPal , GiroPay oder Master Card. Auch mit euren Skrill-Konto könnt ihr euch anmelden und dann sofort loslegen. Legt auf der Sunmaker Website euer Konto an und fühlt euch fast wie in einer echten Spielhalle. Neben El Torero stehen euch viele weitere bekannte Spielautomaten, Jackpotspiele, Tischspiele, Live-Casino und Sport-Spiele zur Verfügung. So könnt ihr dort auch eure Sportwetten platzieren und echtes Geld gewinnen. Da es aber kostenlos möglich ist, solltet ihr vielleicht einfach mal einen Blick drauf werfen. Ihr habt ja nix zu verlieren.