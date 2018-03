Earthworms bei uns im Testcheck

Das Adventure Earthworms des Entwicklers All Those Moments hat es mit Hilfe der Publisher Big Flat Potato und Ultimate Games nun auf dem PC via Steam geschafft. Entwickelt wurde das klassische Point n‘ Click-Abenteuer auf Basis der Unity Engine. Das Spiel kostet schlanke 5,99€ – ob sich ein Kauf für Genrefans lohnt klären wir in unserem Testcheck.

Ein schlauer Detektiv

In Earthworms steuern wir den Privatdetektiv Daniel White durch die 2D-Spielwelt. Als erstes sticht natürlich die eigenwillige Grafik jedem ins Gesicht. Die Szenen beziehungsweise die einzelnen Abschnitte wurden vom polnischen Entwickler von Hand gezeichnet und mittels Unity Engine zum Leben erweckt. Logisch ist auch, dass nicht jedem dieser Ansatz gefallen wird, ist nun mal Geschmackssache.

Eigentlich sind wir auf der Suche nach einem vermissten Mädchen, einem Teenager. Quasi ein alltäglicher Job für einen Schnüffler. Als wir jedoch das Fischerdorf erkunden, kommen uns Zweifel an der ganzen Geschichte. Spätestens als wir ein getötetes „Tentakelwesen“ im Keller einer Bar entdecken, sind wir uns absolut sicher, hier gehen seltsame Dinge vor sich. Die Einwohner wissen natürlich dass wir zugegen sind, ein paar dürften davon allerdings nicht so begeistert sein:

Knifflige Rätsel

Die Rätsel in Earthworms sind durchaus knifflig. Wir müssen Orte untersuchen, uns mit Personen unterhalten, Gegenstände ausfindig machen, Inventarrätsel lösen und natürlich diverse Codes knacken. In den insgesamt 34 gebotenen Bildschirmen wird so ziemlich alles geboten was das Genre auf dem Kasten hat.

Unser Detektiv erhält zudem Visionen aus dem Jenseits. Überhaupt driftet die Story selbst in etwas übernatürlich ab. Die Entwickler sind der Meinung dass es mehr gibt als nur Himmel und Hölle und da haben sie vermutlich gar nicht mal so Unrecht.

Fazit:

Genre-Fans die des englischen Wortes mächtig sind können sich Earthworms durchaus ansehen. Alles in allem wird definitiv genug geboten um den Adventure-Fan zufrieden zu stellen, besonders die Story weiß zu unterhalten. Wer gerne um die Ecke denkt kann also zugreifen.

