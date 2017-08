EA Access – Titanfall 2 ab sofort kostenlos für Mitglieder

Ihr seid EA Access Mitglied? Dann dürft ihr euch über ein weiteres kostenloses Spiel freuen. Wie soeben via Twitter mitgeteilt wird ist Titanfall 2 ab sofort in der Vault verfügbar. Also schnell hin und auf eure Xbox One herunterladen. Außerdem gibt EA die Veröffentlichung der Titanfall 2 Ultimate Edition bekannt.

Die Titanfall 2 Ultimate Edition gewährt Spielern Zugang zu sämtlichen Inhalten der Titanfall 2 Deluxe Edition, einschließlich Scorch und Ion Prime-Titans, Titan-Kriegslackierungen und mehr. Außerdem erhalten die Fans das neue Schnellstart-Pack, das alle Titans und Pilotentaktiken, 500 Tokens für den Kauf von Loadouts, optischen Anpassungen und Ausrüstungen, zehn doppelte XP-Token sowie die Underground R-201 Carbine-Kriegslackierung enthält. Zusätzlich zu allen Inhalten der Titanfall 2 Ultimate Edition erhalten Spieler kostenlosen Zugang zu allen nach der Veröffentlichung von Titanfall 2 erschienenen DLCs.

Die Titanfall 2 Ultimate Edition ist im PlayStation Store, auf dem Xbox Marktplatz und auf Origin für PC als digitaler Download verfügbar. Weitere Informationen zu Titanfall 2 gibt es auf Facebook und der offiziellen Website.

Members: Titanfall 2 is now available on EA Access https://t.co/obkjsy6rff pic.twitter.com/dAEc22QyUy — EA Access (@EAAccess) 1. August 2017