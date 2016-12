EA Access – Star Wars Battlefront kommt in die Vault

Holt euer Laserschwert raus. Ab dem 13. Dezember dürfen sich EA Access Mitglieder über einen galaktischen Gratis-Zugang freuen. Dann erscheint Star Wars Battlefront endlich in der Vault. Das gab EA via Twitter bekannt. EA Access ist für 3,99 € im Monat oder für 24,99 € im Jahr erhältlich. EA Access-Mitglieder profitieren zudem von exklusiven Trials neuer EA-Spiele vor der Veröffentlichung sowie 10 % Rabatt auf digitale Käufe von EA-Produkten für Xbox One.

