EA Access Mitglieder dürfen sich wieder über ein kostenloses Spiel in der Vault freuen. Passend zu den Playoffs in der NHL ist NHL 18 ab sofort kostenlos in der Vault zu finden. Mehr zum Spiel findet ihr in unserem Review.

Markus Chefredakteur, Inhaber MB Verlag, erster Ansprechpartner und Gründer von Games-Mag