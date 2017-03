EA Access – NHL 17 ab sofort in der Vault

Das freut doch jeden Eishockey-Fan. Ab sofort ist NHL 17 für EA Access Mitglieder kostenlos auf der Xbox One erhältlich und steht ab sofort zur Verfügung. Also holt den Eishockeyschläger raus und donnert den Puck in den Kasten.

NHL 17 is now available in the EA Access Vault. Lace up and hit the ice: https://t.co/GzHd3vrTEE pic.twitter.com/P03qkmDEl3

— Xbox UK (@xboxuk) 27. März 2017