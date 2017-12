EA Access – Battlefield: Bad Company ab sofort in der Vault

Nachschub für EA Access Mitglieder. Ab sofort steht die Xbox 360 Version von Battlefield: Bad Company in der Vault kostenlos zur Verfügung. Da schmeißen wir doch direkt mal unsere Xbox an. Als EA Access Mitglied können Xbox One-Besitzer für EUR 3,99 oder EUR 24,99 im Jahr kommende EA-Spiele vor dem Erscheinungsdatum herunterladen und für 10 Stunden ausprobieren, in der Vault auf eine Spielebibliothek von EA zugreifen und einen exklusiven Rabatt von 10 Prozent auf digitale Käufe von EA-Produkten für Xbox One erhalten.

„Battlefield: Bad Company“ erzählt die Geschichte einer Handvoll Soldaten, die zu dem Entschluss gekommen sind, dass der Dank einer Nation manchmal nicht reicht. Neben einer dramatischen Handlung mit einzigartigen Wendungen und einer Umgebung, in der nahezu alles zerstört werden kann, überzeugt auch dieses Spiel mit dem charakteristischen Gameplay der Reihe. Aufgrund der ständig wechselnden Gefechtsfelder sehen sich Spieler, ihre Teamkameraden und auch Gegner ständig gezwungen, auf die Veränderungen zu reagieren. Neu hinzugekommen ist außerdem auch der einsatzbasierte Multiplayer-Modus „Goldrausch“ für 24 Onlinespieler. Spiele als Angreifer oder Verteidiger, steuere Fahrzeuge, wie es nur in „Battlefield: Bad Company“ möglich ist, und setze die Zerstörung deiner Umgebung taktisch ein.