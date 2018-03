E3 2018 – Termin für Microsofts Media Briefing bekannt

Die E3 rückt mit großen Schritten näher! Nachdem Bethesda bereits in der Vergangenheit einen Termin für die Pressekonferenz anlässlich der Messe angegeben hat, zieht nun auch Microsoft nach. So wird das Media Briefing des Konzerns wieder einmal auf einen Sonntag fallen. Diese Tag hatte man sich im vergangenen Jahr bereits erstmals herausgesucht. Nun wiederholt man das Event am selbigen Wochentag. Konkret wird das Media Briefing am 10. Juni 2018 um 13:00 Uhr Ortszeit, also umgerechnet 22:00 Uhr hierzulande, stattfinden.

Microsoft selbst redet dabei in den höchsten Tönen von der Pressekonferenz und erklärt, dass es „die größte Show überhaupt“ werden wird. Eine vergleichbare Show hätte man bei Microsoft selten so gesehen.