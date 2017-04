E3 2017 – Nintendo verzichtet auf die große Bühne

Die letzte große Pressekonferenz seitens Nintendos wurde 2011 im Rahmen der WiiU-Enthüllung abgehalten. Seitdem gibt es jährlich die „Digital Events“ (quasi größere Directs), oder wie letztes Jahr gar nichts. Dieses erhoffte man sich mit dem Start der Switch-Ära etwas wirklich gutes – aber Pustekuchen.

Während eines finanziellen Briefings bestätigte Firmenoberhaupt Tatsumi Kimishima, dass es keine große Pressekonferenz geben wird mit den Worten:

We will not be hosting a large-scale press conference for institutional investors, analysts and the media