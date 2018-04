Dynasty Warriors 9 – Update bringt Foto-Modus

Der Action-Titel Dynasty Warriors 9 hat ein neues Update spendiert bekommen, das unter anderem einen Foto-Modus ins Spiel integriert. Damit können Spieler künftig nun auch Ingame eigene Screenshot erstellen und sogar bearbeiten.

Darüber hinaus nimmt der Patch kleinere Korrekturen vor und fügt sogar neue Edelsteine hinzu. Die bekannten Performance-Probleme und technische Macken behebt der Patch allerdings nicht. Bleibt abzuwarten wann sich Koei Tecmo diesem Thema annehmen wird.

Mit Veröffentlichung des Updates gab man zudem via Twitter den Fahrplan für die kommenden Season-Pass-Inhalte bekannt. Mitunter sind neue Szenarien, Charaktere, Waffen und Individualisierungsoptionen des Verstecks geplant:

#DW9 Season Pass Details!

Further information including when content will arrive will be provided at a later time!#DynastyWarriors9 #KTfamily pic.twitter.com/zmtdUmiP5x

— KOEI TECMO AMERICA (@KoeiTecmoUS) March 28, 2018