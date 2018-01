Dungeons 3 – DLC „Once Upon a Time“ vorgestellt

Publisher Kalypso hat für den Strategie-Titel Dungeons 3 überraschend ein neues DLC-Trio angekündigt. Den Anfang macht dabei die Erweiterung mit dem Namen „Once Upon a Time„, welche bereits ab kommender Woche zum Download bereit stehen soll.

„Once Upon a Time“ beinhaltet neben drei vertonten Kampagnen-Karten auch drei neue Evil-Hubs, einen neuen Bossgegner und eine neue Wandverkleidung. Bei dem besgaten Boss handelt es sich um die gute Fee, die dem Absolut Bösen endlich ein Ende machen will: „Die Gute Fee, die in ihrem Reich Helden aufpäppelt und zu neuer Stärke verhilft, ist dem Absolut Bösen schon seit langem ein Dorn im Auge. Diesem rotwangigen Quell guter Taten rücken die Truppen des Bösen nun mit explodierenden Schafen und verzauberten Helden zu Leibe, um das Märchen endlich zu einem bösen Ende zu bringen“.

Wann der zweite und dritte DLC erscheinen und welche Inhalte diese bereitstellen, ist noch nicht bekannt.