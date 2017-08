Dreadnought startet auf der PS4 in die Open Beta

Grey Box, Six Foot und Yager haben Dreadnought, das klassenbasierte Raumschiff-Actionspiel, haben heute die Open Beta für die PS4 veröffentlicht. Das konsolenexklusive Hactar-Heldenschiff, ein neues ShareFactory-Design und zwei dynamische Designs sind ebenfalls ab heute kostenlos im PlayStation Store erhältlich. Außerdem können Spieler der offenen Beta auf PlayStation 4 nun den Weltraum in Deutsch, Französisch oder Spanisch und auch auf Englisch erobern.

Open Beta-Trailer:

Zusätzlich zu den Karten aus der geschlossenen Beta enthält die offene PlayStation 4-Beta von Dreadnought zwei komplett neue Karten, als auch 6 neue Nachtkarten (neue Variationen von bestehenden Karten). In der Open Beta sind nun vier Spielvarianten enthalten: Team Deathmatch, Team Elimination, Training und der Havoc-Modus. Havoc ist ein kooperativer und exklusiv auf PlayStation 4 verfügbarer Modus, in dem drei Spieler so lange wie möglich gegen schrittweise stärker werdende Feindeswellen bestehen müssen – mit Schiffen, die sie im Verlauf jedes Spiels weiter verbessern.