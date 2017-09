Dreadnought ist ab sofort in Deutsch spielbar

Grey Box, Six Foot und der unabhängige Entwickler Yager haben Dreadnought, das klassenbasierte Raumschiff-Actionspiel, heute auch als vollständig lokalisierte, deutsche Version auf PC veröffentlicht. Das Spiel befindet sich derzeit auf PC und PlayStation 4 in der offenen Beta und wird parallel zum Launch des deutschen Sprachpakets auch spielerisch und inhaltlich erweitert.

Dreadnought konnte bereits kurz nach seiner Ankündigung auf eine treue und engagierte Community im deutschsprachigen Raum bauen. Für das in Berlin beheimatete Studio Yager (Spec Ops: The Line) genießt dieses Update deshalb einen besonderen Stellenwert, immerhin hat das bereits in der Beta weltweit beliebte Spiel seine Wurzeln in der deutschen Hauptstadt Berlin. Dort arbeiten derzeit über 100 Entwickler und Designer an den bereits jetzt kolossalen und von der Presse schon vor Veröffentlichungen gelobten Weltraumgefechten. Neben den neu integrierten Sprachfiles und In-Game-Texten nutzen Grey Box, Six Foot und Yager die Gelegenheit, um das Spiel gemeinsam auf Version 1.9.0 zu bringen.

Mit Amirani hält eine völlig neue Karte Einzug in Dreadnought: Amirani ist der Name des Supervulkans auf dem Jupitermond Io, der für den größten aktiven Lavafluss im Sonnensystem verantwortlich ist. In dieser spektakulären Umgebung dominieren Lava und Rauch das Geschehen – und die Forschungskolonie „Jacawitz“, die die dortigen Relikte der Transhuman erforschen sollte und bis zum letzten Ausbruch des Vulkans 27 Jahre versteckt unter der Oberfläche lag.

