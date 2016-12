Dreadnought erscheint Konsolenexlusiv für die PS4

Grey Box, Six Foot und die unabhängigen Entwickler YAGER haben heute bekanntgegeben, dass Dreadnought, das Klassen-basierte Raumschiff-Actionspiel, nächstes Jahr auf der PlayStation 4 erscheint. Das heute mit einem neuen Gameplay-Trailer auf der PlayStation Experience 2016 angekündigte Dreadnought feiert sein Konsolen-exklusives Debüt auf der PlayStation 4 in Form einer geschlossenen Beta.

Gameplay-Trailer:

Das sagt der Entwickler:

“In Dreadnought dreht sich alles darum, sein Raumschiff zu beherrschen und sich mit seinem Team zu koordinieren, um Ruhm und Belohnungen zu erlangen,” sagte Christian Svensson, Chief Operating Officer von Six Foot. “Es bietet beeindruckende High-Impact-Auseinandersetzungen im Sonnensystem und wir freuen uns für PlayStation-Community, dass sie diesen Spaß bald selbst erleben können.”

Entwickelt für PlayStation 4 unter der Führung von YAGER zusammen mit Iron Galaxy Studios unter der Leitung von Six Foot und Grey Box lässt Dreadnought die Spieler in taktischen Team-Kämpfen in einer Vielzahl von kompetitiven Online-Multiplayer-Spielmodi das Kommando gigantischer Raumschiffe übernehmen. Es gibt über 50 spielbare Schiffe, die all mit einer Palette an Waffen, Bauelementen und optischen Upgrades individualisiert werden können. Dazu kommen fünf Schiffklassen, die auf Rollen wie Frontlinien-Angriffe, Langstrecken-Bombardements, strategische Unterstützung und vieles mehr spezialisiert sind.

Dreadnought befindet sich derzeit in der geschlossenen Beta für Windows PC und wird als Free2Play-Titel auf Windows PC und PlayStation 4 veröffentlicht.