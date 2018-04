DragonBall FighterZ – „Fused Zamasu“ als nächsten DLC-Charakter vorgestellt

Der nächste DLC-Charakter für DragonBall FighterZ steht endlich fest. Wie Bandai Namco Entertainment USA unlängst bestätigte, wird „Fused Zamasu“ (Fusion Zamasu) schon bald die Kämpferriege im 2D-Prügler verstärken. Zamasu verfügt im Spiel über gottgleiche Fähigkeiten, mit denen er fliegen und sich gleichzeitig in acht Richtungen bewegen kann. Darüber hinaus kann er mit dem Skill “Holy Wrath” riesige Energiebälle verschießen.

Der neue Recke ist natürlich im sogenanten „FighterZ Pass“ enthalten. Dieser Season Pass soll insgesamt acht Kämpfer umfassen, mit Broly und Bardock stehen bereits zwei davon zum Download bereit.

Revere Him! Praise Him! He's coming soon to #DRAGONBALLFighterZ. See more screenshots here: https://t.co/l44pEyl4km pic.twitter.com/giz3a4H1hz

— Bandai Namco US (@BandaiNamcoUS) April 23, 2018