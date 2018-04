DragonBall FighterZ – Entwickler will mehr Spiele für Switch veröffentlichen

Entwickler Arc System Works will auch zukünftig Videospiele für die Nintendo Switch veröffentlichen. Wie das japanische Studio via Twitter bekannt gab, will man Nintendos neuste Hybridkonsole keinesfalls mehr vernachlässigen und strebt Portierungen für anstehende Projekte an.

An welche Spiele oder Francises man hier konkret denkt, verriet man in erster Linie allerdings nicht. Hoch gehandelt wird aktuell das Prügelspiel Guilty Gear XX: Accent Core Plus R. Ebenso scheint eine Switch-Umsetzung von Guilty Gear Xrd realistisch.