Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age erscheint 2018

Square Enix hat bekannt gegeben, dass das RPG-Abenteuer Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age nächstes Jahr [2018] im Westen erscheinen wird.

Der neueste Teil der beliebten Dragon Quest-Reihe folgt dem Abenteuer eines Helden, der das Geheimnis seines Schicksals mithilfe einer Gruppe charmanter Charaktere, aus der Feder des Mangazeichners Akira Toriyama, lüften muss. Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age möchte uns in eine Welt des Abenteuers führen und uns dadurch zum Helden machen.

In einer besonderen Videonachricht zur Feier dieser Ankündigung stellt Yuji Horii, der Schöpfer der Reihe, das Spiel vor und bietet ein Update zum Lokalisierungsstand des Titels.

Video-Message: