Dragon Ball Xenoverse 2 – DLC 4 erscheint am 27. Juni

Dragon Ball Xenoverse 2 – DLC 4 erscheint am 27. Juni

Bandai Namco hat betätigt, dass der DLC 4 zu Dragon Ball Xenoverse 2 am 27. Juni für PS4, XBox One und für PC erscheinen wird. Der vierte DLC beinhaltet zwei neue mächtige Charaktere, Fusion Zamasu und SSGSS Vegito, außerdem die neue Storyline „Warrior of Hope“, eine neue spielbare Stage, Parallel-Quests, neue Kostüme, ultimative Fähigkeiten und vieles mehr.

Darüber hinaus gibt es für alle Spieler kostenlose Inhalte im ZP-Medaillen-Shop: neue Kostüme, neue Attacken und zwei neue Raid-Quest-Bosse. Direkt drei Video wurden dazu veröffentlicht wir wünschen gute Unterhaltung.

Special-Trailer:

Moveset-Trailer:

Zamasu-Trailer: