Dragon Ball FighterZ: Zweite Open Beta & neuer Charakter veröffentlicht

Gute Nachrichten für alle Fans von Dragon Ball FighterZ!

Nachdem die erste Open Beta kürzlich beendet worden ist, stehen die Spieler mit gemischten Gefühlen da: Besonders an den ersten Tagen hatten viele Spieler große Probleme beim Finden eines Matches oder kamen überhaupt nicht in das Spiel rein. Am letzten Tag schienen die Probleme mit den Servern gelöst worden zu sein, sodass die Beta reibungslos funktionierte.

Wegen den anfänglichen Problemen hat sich Publisher Bandai Namco dazu entschieden, die Server ein weiteres Mal durch eine Open Beta zu testen. Diese startet am Donnerstag, den 18. Januar 2018 um 6 Uhr morgens, und endet genau 24 Stunden später.

Des Weiteren wurde in der neuesten Ausgabe der japanischen V-Jump ein neuer Charakter enthüllt. Es sind noch nicht viele Informationen bekannt, jedoch scheint es sich um eine Majin-Variante von Android 21 zu handeln, die eine tragende Rolle in der Kampagne von Dragon Ball FighterZ spielt. Ersten Übersetzungen zufolge soll Majin Android 21 dazu in der Lage sein, die Spezialattacken ihrer Gegner für ihre eigenen Zwecke zu nutzen, wie z.B. Krillins Sonnenblitz oder Son Gokus Kamehameha.

Dragon Ball FighterZ erscheint am 26. Januar 2018 für PS4, Xbox One und PC. In diesem Trailer bekommt ihr einen guten Eindruck vom Spiel: