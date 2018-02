Dragon Ball: FighterZ – zwei neue DLC-Charaktere angekündigt

Dragon Ball: FighterZ soll auch nach dem Release noch munter mit frischem Content ergänzt werden. Dies bestätigte Bandai Namco unlängst in einem Gespräch mit dem japanischen Magazin V-Jump. So erklärte man, dass derzeit sogar zwei neue Charaktere in Planung wären, die kostenpflichtig dem 2D-Beat ‚em-up hinzugefügt werden sollen. Zum einen handelt es sich dabei um den legendären Super-Saiyajin Broly sowie dem unter anderem aus dem Anime bekannten Bardock. Beide waren bereits in Dragon Ball Xenoverse 2 spielbar und warten auch hier mit ähnlichen Angriffen auf. So kann Broly beispielweise einen großen Meteor herumwirbeln, während Bardock sich transformieren kann.

Wann die Charakter-DLC’s erscheinen ist nicht bekannt. Bandai Namco äußerte sich ebenfalls noch nicht zum Preis der Zusatzinhalte.