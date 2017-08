Dragon Ball FighterZ – Frischer Trailer von der gamescom 2017

Der neue Trailer von DRAGON BALL FighterZ gibt einen Einblick in den Story Modus, die neuen Charaktere sowie dem Party Match Modus. In diesen Gameplay Aufnahmen kämpfen Android 16 sowie das Duo Android 17 & Android 18, Seite an Seite mit Krillin und Piccolo. Mit der Wiederauferstehung von Android 16 und der Invasion des Geheimnisvollen Armeekorps scheinen die Superkrieger zu verlieren. Was passiert hier?

Der Party Match Modus wird mit den neuen Inhalten auch vorgestellt. In diesem Online Kampfmodus ist ein Spieler der Anführer von sechs weiteren Charakteren in einem intensiven 3vs3 Kampf.

Eine Europäische DRAGON BALL FighterZ CollectorZ Edition wird auch Anfang 2018 für die Xbox One sowie PlayStation 4 erscheinen und eine 18 cm große Goku Diorama in einem exklusiven „Manga Dimension“ Färbungen, drei Art Boards sowie einem einzigartigen SteelBook enthalten. Die CollectorZ Edition als auch die Standardversionen kommen mit einem Vorbestellbonus für alle Spieler, inklusive Zugang zur öffentlichen Beta, vorzeitiges Freischalten von zwei Charakteren (SSGSS Goku und SSGSS Vegata) sowie zwei exklusive Lobby Avatare.

Trailer:

Weitere aufregende Nachrichten, PlayStation 4 und Xbox One Spieler können sich ab sofort für die geschlossene Beta am 16. und 17. September registrieren. Sie werden in der Lage sein DRAGON BALL FighterZ Online mit elf Spielbaren Charakteren zu spielen, unter anderem: SS Goku, SS Vegeta, SS Teen Gohan, Cell, Majin Buu, Frieza (endgültige Form), Future Trunks, Piccolo, Krillin, Android 18 sowie Android 16.

PlayStation 4 Spieler können sich für die geschlossene Beta hier registrieren und Xbox One Besitzer können sich mittels des Xbox Insider Hub Programms registrieren.

Das Komplette Programm zur geschlossenen Beta: