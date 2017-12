Dragon Ball FighterZ: Details zur Open Beta bekannt

Falls ihr keine Chance hattet, an der Closed Beta im September teilzunehmen, kommen hier gute Nachrichten für euch: Dragon Ball FighterZ öffnet seine Pforten im Januar für eine Open Beta. Vorbesteller erhalten bereits am 13.1.2018 um 9 Uhr Zugang zur Multiplayer-Beta. Alle anderen müssen sich bis zum 14.1.2018 um 9 Uhr gedulden. Die wahrscheinlich letzte Multiplayer-Beta endet am 15.1.2018 um 9 Uhr MEZ.

Dies ist eine gute Gelegenheit, bei Interesse an Dragon Ball FighterZ dieses Spiel einmal zu testen, bevor es dann letztendlich am 26. Januar 2018 für PC, PS4 und Xbox One erscheint. Seid ihr neugierig geworden? Hier könnt ihr euch unseren ersten Eindruck aus der Closed Beta im September angucken, außerdem seht ihr hier unten den neuesten Trailer zu Dragon Ball FighterZ: