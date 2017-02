Downloadgröße der Switch Titel bekannt – Ihr werdet eine SD Karte brauchen

Dass die Switch mit ihren 32GB Speicherkapazität nicht wirklich viel Platz bietet war leider schon klar. Wie dringend ihr aber wirklich ein zusätzliches Speichermedium braucht zeigen euch die Downloadgrößen einiger Titel.

Die offizielle japanische Nintendo Webseite hat bereits die Größe einiger Switch-Games, die in naher Zukunft erscheinen werden, veröffentlicht. Eins ist jetzt klar: Wenn ihr eure Spiele digital kauft, dann werdet ihr kaum an einem externen Speichermedium vorbeikommen.

Es sind zwar alle Spiele einzeln installierbar, aber solltet ihr mehrere gleichzeitig installiert haben wollen, so wird der interne Speicher schnell an seine Grenzen stoßen. Ausnahme der Liste ist die Kombo aus Dragon Quest Heroes 1 und 2, diese passt nicht einmal auf den internen Speicher. Aber seht selbst:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 13.4GB

Mario Kart 8 Deluxe – 8GB

Puyo Puyo Tetris – 1.09GB

Disgaea 5 – 5.92GB

Snipperclips – 1.60GB

I Am Setsuna – 1.40GB

Dragon Quest Heroes 1 & 2 – 32GB

Nobunaga’s Ambition – 5GB

Die Größen sind bis auf The Legend of Zelda und vor allem Dragon Quest Heroes nicht sonderlich groß. In Anbetracht dessen, dass die Konsole allerdings nur über einen internen Speicher von 32GB verfügt, von dem sogar nur ungefähr 25,9GB nutzbar sein werden, allerdings doch ein Problem. Glücklicherweise sind SD Karten ja nicht mehr so teuer, wenig Speicherplatz ist jedoch trotzdem.