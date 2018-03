Double Kick Heroes – Story-Trailer zum Heavy Metal-Rhythmusspiel veröffentlicht

Der Entwickler Headbang Club hat einen ersten Story-Trailer zu Double Kick Heroes veröffentlicht. Das „Zombie-Metzel-Shoot’em Up“-Rhythmusspiel erscheint am 11. April 2018 via Steam für den PC.

Darum geht es:

Von den cineastischen Welten von Robert Rodriguez und Quentin Tarantino (From Dusk til Dawn, Grindhouse, Machete) inspiriert, navigieren wir in Double Kicker Heroes unsere Band in einem explosiven und riffgeladenen Roadtrip durch die zombieverseuchte Einöde. Wir ballern uns einen Weg mit der “Gundillac” und der Power des Metal frei. Neben einem „Killer-Soundtrack“ voller sagenhaften Metal-Songs können wir auch unsere eigene Musik in das Spiel importieren, von der Community designte Level spielen oder unsere Lieblingssongs anpassen.

Story-Trailer: