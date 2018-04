Divinity: Original Sin 2 – Rollenspiel kommt für PlayStation 4 und Xbox One

Mit Divinity: Original Sin 2 ist im vergangenen September die Fortsetzung des Taktik-Rollenspiels lediglich für den PC erschienen. Nun sollen aber auch Konsolen-Spieler in den Besitz des Action-Titels gelangen. So kündigte Entwickler Larian Studios unlängst eine Zusammenarbeit mit Publisher Bandai Namco an. Damit soll Divinity: Original Sin 2 ebenfalls für Besitzer von PlayStation 4 oder Xbox One verfügbar werden.

Inhaltlich kündigte man dabei bereist an, werden natürlich einige Elemente an die Konsolenfassung angepasst. Besonderes Schmankerl für alle Koop-Liebhaber: Divinity: Original Sin 2 lässt sich nicht nur Online zu viert genießen, auf der Konsole werdet ihr ebenfalls über einen Splitscreen-Coop für zwei Spieler verfügen.

Divinity: Original Sin 2 soll bereits im August für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht werden.