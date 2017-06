Distrust – Kommender Survival-Titel orientiert sich am Film „The Thing“

Mit Distrust startet im August ein Survival-Titel auf dem PC der sich den Film „The Thing“ von John Carpenter als Vorbild genommen hat. Entwickelt wird der Titel von Alawar Entertainment, gesteuert wird aus der Vogelperspektive. Angesiedelt ist das Spiel in der Arktis. Durch einen Helikopterunfall stranden wir mittendrin in der weißen Hölle. Dort finden wir eine verlassene Basis vor, nun gilt es Ressourcen zu sammeln und zu überleben. Als besonderen Kniff werden beide Hauptcharaktere von uns gesteuert.

“Distrust is not your usual survival game. In addition to scavenging for food and equipment in a randomly generated map, players will have tons of quests, game events and plot twists to keep them coming back for more”, said Artem Bochkarev, Producer at Alawar. “Adding an even deeper psychological layer, character mutations caused by a lack of sleep can range from seemingly harmless, such as a survivor giggling uncontrollably or quoting Shakespeare, to dangerous, where the survivor may see his partner as a monster and try to kill him.”