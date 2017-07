Dissidia Final Fantasy NT – Registrierung zur geschlossenen Beta-Phase gestartet

Im Rahmen des EVO Events, welches am Wochenende stattgefunden hat, haben die verantwortlichen Entwickler bei Square Enix eine Closed-Beta zu Dissidia Final Fantasy NT angekündigt. Die Beta soll noch in diesem Sommer an den Start gehen. Und genau deswegen, könnt ihr euch auch ab sofort dafür registrieren. Das Ganze läuft über die offizielle Beta-Seite von Sony.

Registriert euch jetzt für die Dissidia-Beta

In neuen Teil der Beat’em’Up-Reihe können wir mit mehr als 20 verschiedenen Charaktern aus dem Final Fantasy-Universum gegeneinander antreten. Und das sowohl online als auch offline. Dabei verspricht das Spiel taktisch anspruchsvolle Gefechte. Neben den durchaus berühmten Charakteren sind auch diverse Beschwörungen wie Ifrit, Shiva oder auch Odin wieder mit dabei.

Dissidia Final Fantasy NT soll Anfang 2018 für PS4 erscheinen. Wer die offizielle Ankündigung noch einmal sehen will, kann sich einfach das Video oben anschauen.