Dissidia Final Fantasy NT – Closed Beta startet am 26. August

Square Enix hat bekannt gegeben, dass ausgewählte Spieler vom 26. August bis 04. September an der Closed Beta zu Dissidia Final Fantasy NT auf der PlayStation 4 teilnehmen können. Spieler des geschlossenen Beta-Tests können das teambasierte Kampfspiel ausprobieren und in die Rollen unvergesslicher Helden und Bösewichte aus der gesamten FF-Reihe schlüpfen. Hierbei treten sie in temporeichen und aufregenden 3vs3-Kämpfen in bekannten Arenen an und rufen mächtige, epische Beschwörungen wie Ifrit, Shiva und Odin zu Hilfe.

Noch bis zum 15. August könnt ihr euch für die Closed Beta anmelden. Ausgewählte Spieler erhalten eine E-Mail mit allen Informationen zum Zugang. Außerdem kündigte Square Enix an, dass Spieler sich darauf freuen können, den Charakter Jekkt, Blitzball-Legende und Antagonist aus Final Fantasy X, zu übernehmen, welcher sein Debüt bei Erscheinen des Spiels im nächsten Jahr gibt.

Dissidia Final Fantasy NT erscheint Anfang 2018 für die PlayStation 4.