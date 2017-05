Displaced startet in die Open Beta

Alawar hat die Open Beta von Displaced (PC/Steam) angeworfen. Die Open Beta ist für jeden zugänglich, somit kann sich jeder selbst ein Bild vom Spiel machen.

Displaced ist ein Survival-Titel für Solisten. Unsere Aufgabe ist es eine Gruppe von Zivilisten durch ein kriegsverseuchtes Land zu führen. Die Story soll sich je nach Gesprächsverlauf und euren Entscheidungen ändern. Kampftechnisch wartet ein rundenbasiertes Kartensystem auf uns.

“We want people to relate to the story and empathise with the game characters and experience the hardships war refugees have to endure.Therefore, players lead regular civilians, who have until just recently led normal, peaceful lives, and now find themselves fighting for survival”, said Yuliya Mitryukova, Marketing Manager from Alawar. ”Providing a free Displaced demo to the community will help us collect invaluable feedback on how to improve the game experience.”