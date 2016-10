Dishonored 2 – Neuer Live-Action-Trailer „Nimm was dir gehört“

Der heute neu veröffentlichte Live-Action-Trailer für Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske zeigt Emily Kaldwin und Corvo Attano in halsbrecherischer Aktion. Getreu dem Motto „Nimm was dir gehört“ stellen sie sich Delilah, einer wahnsinnige Hexe, die über mächtige schwarze Magie gebietet und sich den Thron unter den Nagel gerissen hat. Das Schicksal des Kaiserreichs hängt in der Schwebe – doch wie weit würden Sie gehen, um Ihre Feinde zu jagen und sich zu nehmen, was Ihnen gehört?

Schlüpfen Sie ein weiteres Mal in die Rolle eines übernatürlichen Assassinen. Als Emily Kaldwin oder Corvo Attano, reisen Sie von den legendären Straßen Dunwalls nach Karnaca, eine einst glanzvolle Küstenstadt, wo der Schlüssel zu Emilys Rückkehr auf den Thron verborgen ist. Mit dem Zeichen des Outsiders versehen und ausgestattet mit mächtigen neuen übernatürlichen Fähigkeiten jagen Sie Ihre Feinde und nehmen das Schicksal des Kaiserreichs in die Hand.

Erstmals zu hören ist auch die deutsche Stimme von Emily Kaldwin, die von Dascha Lehmann (u.a. die deutsche Stimme von Keira Knightley) gesprochen wird. Ihr Vater Manfred Lehmann (u.a. die deutsche Stimme von Bruce Willis) leiht Corvo Attano seine Stimme. Das Vater-Tochter Helden-Duo aus dem Spiel wird somit in der deutschen Version also ebenfalls von zwei starken, miteinander verwandten Stimmen verkörpert. Die beiden runden so das hochkarätige Ensemble deutscher Sprecher ab.

Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske erscheint am 11. November 2016 zu 100% ungeschnitten in Deutschland, Österreich und der Schweiz für PlayStation 4, Xbox One und PC. Die USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle) hat den Titel mit einem „ab 18“-Alterskennzeichen klassifiziert („Keine Jugendfreigabe gemäß § 14 JuSchG.“), ebenso wie das europaweite PEGI-System (Pan-European Game Information). Das voll lokalisierte, deutsche Spiel enthält zusätzlich die englische Sprachversion.

Vorbesteller bekommen schon einen Tag vor der offiziellen weltweiten Veröffentlichung Zugriff auf das Spiel.

Weitere Informationen zu Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske finden Sie unter dishonored.bethesda.net.