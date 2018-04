Disco Elysium – In diesem Iso-RPG steuern wir einen guten/bösen Cop

Dead Good und Zaum Studio haben das klassische RPG Disco Elysium angekündigt. Ursprünglich wurde das Spiel unter dem Namen „No Truce with the Furies“ entwickelt. Das RPG wird noch dieses Jahr für den PC via Steam erscheinen.

In Disco Elysium steuern wir einen Cop in der fiktiven Spielwelt von Revachol West. Die Welt selbst ist düster gehalten, Mörder werden nicht gefangen genommen und Korruption steht an der Tagesordnung. Der Titel soll über unterschiedliche Endsequenzen verfügen, je nachdem wie wir uns im Spiel verhalten. Bleibt eigentlich nur noch die Frage:

