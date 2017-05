DiRT 4 – Neuer Gameplay-Trailer zeigt den Rallycross-Modus

Codemasters und Koch Media veröffentlichten einen neuen Gameplay-Trailer für DiRT 4, mit dem die spektakulären Rallycross-Inhalte in verschiedenen Fahrzeugklassen und auf unterschiedlichen Rennstrecken demonstriert werden.

DiRT 4 ist das offizielle Spiel der FIA World Rallycross Championship und der neue Gameplay-Trailer zeigt Supercar Racing in Lohéac Bretagne, Montalegre, Lydden Hill, Hell und Holjes. Zusätzlich zur Supercar-Klasse beinhaltet DiRT 4 auch Rallycross-Rennen der Klassen RX2, Super 1600s, Gruppe B Klassiker und Crosskarts, um den Spielern eine vollwertige Rallycross-Erfahrung bieten zu können.

Das ist Rallycross:

Rallycross ist ein spannendes Rundkursrennen mit mehreren Fahrzeugen auf unterschiedlichen Untergründen wie Schotter oder Asphalt. Die kurzen, blitzartig gestarteten Rennen gehen über vier bis sechs Runden und jedes Fahrzeug muss während des Rennens mindestens eine ‘Joker-Runde’ absolvieren. ‘Joker Runden’ sind etwas länger als eine reguläre Runde und führen zu spannenden Rad-an-Rad-Rennen mit taktischer Komponente. Die Fahrer begegnen sich in vier Qualifizierungsrennen bevor die Top-Fahrer in den Semi-Finalen und im Finale aufeinandertreffen. Die Supercar-Klasse der FIA World Rallycross Championship besteht dabei aus röhrenden Bestien mit 600 Pferdestärken, die in unter 2 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen – schneller als die Boliden in der Formel 1.

Gameplay-Trailer: