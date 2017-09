7 ausgefallene Online Casino Games die euch überzeugen könnten

Wir haben uns mal etwas für euch umgesehen und haben einige bekannte wie auch unbekannte Online Casino Games für euch rausgesucht. Bitte beachtet dabei, dass sich die Spiele etwas bis sehr stark ähneln und von daher die Aufmachung eine große Rolle spielt.

!WICHTIG! Wir wollen euch nicht die Vorteile vom Glücksspiel zeigen, sondern euch lediglich einen Überblick verschaffen. Habt immer im Hinterkopf, dass Glücksspiel süchtig machen kann. Mehr dazu in „Warum uns Online-Glücksspiel so stark anziehen kann„.

Ersteinmal sollte geklärt werden, dass ich versucht habe etwas ausgefallenere oder einfach thematisch ansprechende Glücksspiele raus zu suchen. Jedes der folgenden Games kann natürlich mit Echtgeld gespielt werden, allerdings bietet jedes von ihnen einen kostenlosen „Üben“-Modus. Die Auswahl der Spiele ist subjektiv und muss nicht zwingend eurem Geschmack entsprechen. Außerdem ist diese Liste keinesfalls ein Ranking, sondern eben nur eine Aufzählung. Und los geht es mit den Lucky 7:

#1 Book of Ra und Book of Ra Deluxe

Bei Book of Ra handelt es sich um eins der wohl bekanntesten Online Casino Games. Book of Ra ist eine klassische Slot Machine, welche mit fünf Rollen und zehn Paylines daherkommt. Entwickelt wird das ganze von „Novomatic“. Das ganze Spiel wird in einem ägyptischen Thema gehalten und euer Ziel ist es die Geheimnisse des Book of Ra zu erforschen – also euren Gewinn. In Deutschland ist Book of Ra bereits eine der beliebtesten Slot-Machines und auch in Großbritannien konnte das Spiel sich einen Namen machen. Die Deluxe-Version des Spiels unterscheidet sich in zwei Aspekten zum Original: Es gibt eben zehn statt den vorherigen neun Paylines und die Grafiken sowie Animationen wurden verbessert. Mehr von uns zu Book of Ra Deluxe gibt es hier.

#2 Roasty McFry and the Flamebusters

Roasty McFry and the Flamebusters war wahrscheinlich das Casino Game, welches mir bei meinen Recherchen zu erst ins Auge gefallen ist. Helft dem Feuerwehrmann Roasty McFly bei seiner Aufgabe eine Katze und andere Bewohner aus einem brennenden Hochhaus zu retten. Es handelt sich hier zwar um eine klassische Slot Machine, allerdings besticht sie mit einer wunderschönen Retro-Optik. Das Spiel von Thunderkick wirkt schon zu Beginn wie ein Spiel, das auch genau so auf dem NES oder als Arcade-Titel hätte erscheinen können (natürlich nicht in Hinsicht auf Performance und Farben). Das ganze bedient eine Feuerwehrthematik. Auch wenn das Spielprinzip wenig Innovation zu Mitbewerbern bietet, so kann Flamebusters stilistisch durchaus überzeugen.

#3 Fortune Girl

Ja anscheinend darf auch bei Online Casinos das klassische, japanische, sexistische Game nicht fehlen. In diesem Fall ist es die Slot Machine Fortune Girl. Vom Äußeren her gleicht Fortune Girl einem klischeehaften Browsergame in dem ihr Anime-Mädchen an und ausziehen könnt. Der Grund warum dieses Spiel hier ist? Boobs! Nein Spaß beiseite, das Spiel erfüllt das perfekte Klischee und hat damit irgendwie seine Aufmerksamkeit auf mich gezogen. Die Bewertungen sind überwiegend positiv… ob das an den Brüsten liegt kann ich aber nicht ausschließen.

#4 Fishin Frenzy

Du möchtest dicke Gewinne an Land ziehen? Dann könnte Fishin Frenzy etwas für dich sein. Angeln kann entspannend sein… oder wie beispielsweise Fishin Frenzy nervenaufreibend. Fishin Frenzy beschreibt schon im Titel, welches Thema für diesen Slot gewählt wurde. Beim der Slot Machine dreht sich alles ums Angeln und hier geht es um die richtig großen Fische. Dieser Slot könnte euch bereits aus den Merkur Spielhallen bekannt sein, dort wo der Spielautomat zu einem der beliebtesten einarmigen Banditen von Merkur gehört. Mehr zu Fisher Frenzy von uns findet ihr hier.

#5 Wild Toro

Dieses Game ist loco! Ihr wollt etwas spanisches Flair genießen und gleichzeitig weiterhin euer Online Glücksspiel betreiben? Dann könnte Wild Toro ein Tipp für euch sein. Wild Toro besticht mit einer tatsächlich doch sehr einladenden Grafik. Bei Wild Toro handelt es sich (wie bei jedem bisherigen Spiel auf dieser Liste) erneut um eine Slot Machine. Eine Besonderheit dieses Online-Automaten sind die unterhaltenden, amüsanten Animationen von El Toro (dem namensgebenden Stier) und Matador Diaz JR. Euer Ziel in der Slot Machine der ELK Studios wird nicht etwa eures bedroht, sondern ihr wollt dem Matador ans Leder. Auch hier gilt wieder: Ich fand sowohl die Gafik, sowie die Animationen als auch die Thematik ansprechend und habe Wild Toro somit einen Platz auf dieser Liste gegeben.

#6 Skulls of Legend

So wir hatten jetzt schon das antike Ägypten, Retro Feuerwehrmänner, kleine leicht bekleidete Anime-Mädchen, Angler und einen wilden Stierkampf… welche Thematik könnte hier denn jetzt noch kommen? Genau, Piraten. DIe Seeräuber hatten in jedem Genre schon ihre Auftritte ( Beispielsweise Shantae and the Pirates Curse oder Assassins Creed Black Flag), so also auch im Online Glücksspiel. Hier darf man mal wieder die Grafik loben, aber auch die Soundeffekte bleiben nicht auf der Strecke. Bei dieser Slot Machine sind die Symbole schön und mit kräftigen Farben erstellt worden. Vom Spielprinzip her gibt es auch hier wieder wenige Unterschiede zur Konkurrenz, dennoch konnte die Aufmachung mir genug Aufmerksamkeit abverlangen um auf dieser Lieste hier zu landen.

#7 Arctic Madness

Bald haben wir es geschafft, Last but not Least: Arctic Madness. Die liebenswerte Slot Machine „Arctic Madness“ von Entwickler Pairplay ist die simpelste Variante in meiner Liste, da es lediglich drei Slots gibt. Der Klimawandel ist real, aber das kümmert uns hier nicht, denn es wird eisig. In Arctic Madness ist alles vereist, die Symbole selbst sind bunte Eiswürfel. Arctic Madness nutzt eine Menge Humor um eine gute Atmosphäre zu schaffen, wahrscheinlich genug Humor um das Eis zwischen euch und dem Game zu brechen. Es gilt die in Eiswürfeln gefangenen Geschöpfe zu befreien und sie damit vor den unten kreisenden Haien zu retten. Die Aufmachung des Automaten hat zumindest mich nicht kalt gelassen.

#Sonderplatz: Live Casino

Ganz kurz will dem Live Casino einen Spot geben. In einem Live-Dealer Casino wird das jeweilige Spiel durch einen menschlichen Croupier moderiert, dessen Spielaktionen und Kommunikation über Livestream übertragen wird. Die Aktionen durch den Spieler erfolgen über eine Konsole auf dem Bildschirm und die Kommunikation mit dem Dealer erfolgt über ein Chatfenster. Da dieses Prinzip kann auf so ziemlich jedes reale Casino Spiel (Blackjack, Poker usw.) angewendet werden.

Fazit

Ich habe mich nun relativ „oberflächlich“ mit dem Thema beschäftigt, dennoch kann ich sagen allein von der Atmosphäre her sind meine Favoriten Wild Toro und Roasty McFly and the Flamebusters. Achja die Spiele könnt ihr natürlich direkt im Casino Online spielen (sowohl gratis als auch gegen Echtgeld).