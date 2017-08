Diese ägyptischen Götter sorgen für Gambling Spielgenuss

Slotentwickler sind ja eigentlich wirklich kreativ, wenn es darum geht neue Spiele zu entwickeln und innovative Ideen in die Herstellung von Slotmaschinen einzubringen. Da ist es wirklich fast verwunderlich, dass das Thema der ägyptischen Götter so oft auftaucht. Doch das ist recht schnell erklärt – die Faszination, welche von eben jenen Kreaturen ausgeht, ist universell und macht die Games mit eben jenem Thema, mitunter zu den Stars der Casino Games.

Renommierte Entwickler wie NetEnt, Novoline, Microgaming und viele mehr haben sich deshalb auf die Erschaffung ägyptischer Welten gestützt und dabei wahrlich grandiose Spiele herausgebracht. Die besten unter eben jenen Games, haben dann sogar ganze Internetseiten, die dem Spiel gewidmet sind. Eines der besten Beispiele hierfür ist die Seite zum Novoline Klassiker Book of Ra.

Spielspaß pur im alten Ägypten

Wer an mystischen, ägyptischen Welten interessiert ist, für den sind die Slots der ägyptischen Götter ohnehin unter den beliebtesten Spielen. Aber auch andere Zocker, welche vielleicht nicht unbedingt auf diese Art von Spielmaschine stehen, sollten einigen der Ägypten Games eine Chance geben. Es geht bei einem Spiel schließlich nicht nur um das Thema, sondern auch darum, welche speziellen Features und Funktionen man entdecken kann. Die meisten dieser Games weisen dabei folgende Funktionen auf:

Wild und Scatter Zeichen : Hier haben manche Symbole spezielle Eigenschaften, die es dem Zocker erleichtern Gewinne abzuräumen.

: Hier haben manche Symbole spezielle Eigenschaften, die es dem Zocker erleichtern Gewinne abzuräumen. Freidrehungen : Oftmals vom Scatter des Spiels ausgelöst, kann man in diesen Spins kostenlos spielen, aber dennoch echtes Geld gewinnen.

: Oftmals vom Scatter des Spiels ausgelöst, kann man in diesen Spins kostenlos spielen, aber dennoch echtes Geld gewinnen. Bonus Spiele : Viele der hochentwickelten Slots mit ägyptischem Thema warten mit innovativen Bonus Games auf und sorgen somit für ungeahnte Abwechslung im Spielverlauf.

Unsere ägyptische Hitliste

Neben dem zuvor schon erwähnten Book of Ra, welches man in verschiedensten online Casinos zocken kann, gibt es aber auch noch weitere Games. Deshalb gibt es hier eine Liste der besten Slots, die ägyptische Götter zum Thema haben.

Book of Ra : Der 5 Rollen Klassiker von Novoline, wohl ungeschlagen in Beliebtheit und Häufigkeit der Nutzung. Er ist ein Paradebeispiel dieses Top Entwicklers, der im Folgenden in unserer Liste auch noch weiter auftauchen wird. Alles was man an guten Features bei einem 5 Rollen Automaten erwartet, kann man hier finden.

: Der 5 Rollen Klassiker von Novoline, wohl ungeschlagen in Beliebtheit und Häufigkeit der Nutzung. Er ist ein Paradebeispiel dieses Top Entwicklers, der im Folgenden in unserer Liste auch noch weiter auftauchen wird. Alles was man an guten Features bei einem 5 Rollen Automaten erwartet, kann man hier finden. Pharaos Dream : Unter den ägyptischen Berühmtheiten findet man selbstredend auch den Pharao in unzähligen Slotmaschinen wieder. Der Automat Pharaos Dream ist dabei einer der besonders gelungenem, welchen man nicht unversucht lassen sollte. Grandiose 50 Gewinnlinien sorgen hier für besonders gut aufgestellte Gewinnchancen.

: Unter den ägyptischen Berühmtheiten findet man selbstredend auch den Pharao in unzähligen Slotmaschinen wieder. Der Automat Pharaos Dream ist dabei einer der besonders gelungenem, welchen man nicht unversucht lassen sollte. Grandiose 50 Gewinnlinien sorgen hier für besonders gut aufgestellte Gewinnchancen. Egyptian Gods : Wie die Bezeichnung der Maschine bereits verrät, geht es hier nicht um einen bestimmten Gott, sondern um all die Götter des alten Ägyptens. Die Umsetzung des Themas ist göttlich, ebenso wie die Gewinnchancen und das Design der Maschine.

: Wie die Bezeichnung der Maschine bereits verrät, geht es hier nicht um einen bestimmten Gott, sondern um all die Götter des alten Ägyptens. Die Umsetzung des Themas ist göttlich, ebenso wie die Gewinnchancen und das Design der Maschine. Riches of Ra: In diese Slot, der ebenfalls von Novoline stammt, kann man sich vom Sonnengott reich beschenken lassen. Ra ist dabei einer der wohl bekanntesten griechischen Götter und hat in diesem Spielautomaten wirklich eine wunderbare Umsetzung gefunden.

Cleopatra : Die Schönheit aus Ägypten ist wahrlich beliebt und deshalb auch der Star in einigen Slotmaschinen. Der Slot Cleopatra ist ein klassischer 5 Rollen Video Slot, bei dem 20 Gewinnlinien warten und bei dem man entspannten Spielgenuss erleben kann.

Ägyptische Welten sorgen für Spielspaß und Spannung

Alle Zocker der Fangemeinde von Book of Ra und Co. wissen es schon lange – die mystisch angehauchte Welt des lang vergangenen Ägyptens ist ein grandioses Slot-Thema. Deshalb lohnt es sich wirklich in diese Spiele einzutauchen. Dann kann man, neben gut gelungenen Themenumsetzungen, auch innovative Features und interessante Spielverläufe entdecken. Alle Spiele aus unserer Hitliste sind eine Versuch wert und sollten sich im Spieleportfolio eines jeden Slot-Zockers wiederfinden.